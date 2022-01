Die Ampel an der Ausfahrt Kirchheim-Nord der B271 wird in der Zeit zwischen 23 und 4.30 Uhr ausgeschaltet. Das hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim dem Grünstadter Wilhelm Scheidt mitgeteilt. Er hatte sich um die nächtliche Ampel-Pause bemüht.

Vor knapp drei Jahren hatte sich der 72-jährige Grünstadter Scheidt an die Behörden gewandt, weil er der Meinung war, dass es nicht sinnvoll ist, wenn die Ampel an der Bundesstraße die ganze Nacht über betrieben wird – Stichworte sind Umweltschutz und Luftverschmutzung. Scheidts Idee war, dass die Ampel zwischen 19 und 6 Uhr abgeschaltet werden könnte. So lange bleibt sie nun nicht aus – aber Scheidt ist dennoch zufrieden mit dem Erreichten. Er will seinen Erfolg auch als Ermutigung verstanden wissen – es lohne sich, wenn die Bürger Initiative zeigen und sich an die Behörden wenden. Scheidt selbst blieb hartnäckig: Als der Landesbetrieb Mobilität ihm schrieb, man wolle sein Anliegen prüfen und ihn bat, sich in einem Jahr noch einmal zu melden, habe er das gemacht, berichtet er. Es folgten Probephasen, in denen die nächtliche Ampel-Abschaltung durchexerziert wurde – und nun, nachdem Scheidt bei der Kreisverwaltung nach dem Ergebnis fragte, bekam er prompt die Nachricht, dass die Ampel schon seit November zwischen 23 und 4.30 Uhr dunkel sei.