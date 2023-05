Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit ordentlichen Ergebnissen sind die Trial-Fahrer des AMC Kerzenheim vom zweiten Wertungslauf zur Jugend-Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, der am Wochenende in Bensheim stattfand, heimgekehrt. In vier Klassen gingen die ersten Plätze an die AMC-Fahrer.

Bei optimalem Wetter waren zahlreiche Trial-Fahrer des AMC Kerzenheim an die Bergstraße gereist und hatten dort zudem gute Bodenbedingungen vorgefunden, wie es aus Vereinskreisen heißt. Positiv wird