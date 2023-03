Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Wochenende werden Keramikkünstler in ganz Deutschland Besucher in ihren Ateliers empfangen. Beim 17. Tag der offenen Töpferei unter dem Motto „Schauen, Anfassen, Staunen“ sind auch Ines Segger aus Bockenheim und Franziska Ettner aus Ebertsheim dabei. Beide verbinden besondere Erinnerungen mit dieser Veranstaltung.

Keramikerin Franziska Ettner hat schon vielerorts gearbeitet, sogar in Neuseeland. Vor zwei Jahren ließ sie sich in der Alten Papierfabrik in Ebertsheim nieder. „Wir haben Nächte