Colgenstein. Die Tischtennis-Akteure des TC Colgenstein-Heidesheim haben ihre dritte Saisonniederlage in der 1. Pfalzliga kassiert. Das Team um Spitzenspieler Dirk Eichholdtz verlor seine Auswärtsbegegnung beim TTC Brücken klar mit 3:9.

Die Colgensteiner traten ersatzgeschwächt an. Die eigentliche Nummer eins im Team, Mattes Häusler, war nicht dabei. Auch die etatmäßige drei, Thorsten Stumpf, fehlte. Somit bildeten Eichholdtz und Mariusz Wawryka das vordere Paar des TVC. Nach dem 9:4-Heimerfolg in der Vorwoche gegen den TSV Kandel fanden die Colgensteiner diesmal nicht in den Rhythmus. Alle drei Doppel gingen an Brücken.

Wawryka bezwang dann überraschenderweise den TTC-Spitzenspieler Volker Altschuck mit 3:2-Sätzen. Und auch Eichholdtz feierte einen Fünf-Satz-Erfolg. Die Colgensteiner waren beim Stand von 2:3 damit wieder an der Reihe. Doch in der Mitte und im hinteren Paarkreuz hatten die TVC-Spieler ihre Probleme. Daniel Weber verlor gegen den TTC-Akteur Daniel Stuckey mit 1:3, stand aber in den Durchgängen eins und zwei kurz vor einem Satzgewinn. Doch der Brücker sicherte sich die Abschnitte jeweils knapp mit 12:10. Zur Halbzeit stand es 7:2 für die Heimmannschaft.

Altschuck erhöhte auf 8:2, indem er den Colgensteiner Eichholdtz mit 3:1 bezwang. Wawryka setzte für den TVC mit seinem 3:1-Sieg über Steffen Becker-Katins noch eine Duftmarke, doch Brücken siegte letztlich mit 9:3.

TV Colgenstein auf sechstem Platz in der Tabelle

Der TVC bleibt in der Tabelle somit auf dem sechsten Tabellenrang. Am Samstag empfangen die Colgensteiner in eigener Halle um 19 Uhr den aktuellen Tabellenzweiten TTV Mutterstadt.

In der Bezirksoberliga schrammten die Herren des SV Kirchheim in ihrer Partie auswärts bei der Zweiten Mannschaft der DJK Palatia Limburgerhof knapp an einem Punktgewinn vorbei. Markus Stiefenhöfer verkürzte mit seinem 3:2-Erfolg auf 7:8. Das Schlussdoppel Jürgen Felkl und Sascha Jackwerth hatte dann aber keine Chance und verlor mit 0:3. Felkl hatte zuvor seine beiden Einzel gewonnen. Die Kirchheimer gaben drei der vier Doppel ab.

SVK ist Siebter in Zehnerliga

Der SVK ist nun Tabellensiebter in der Zehnerliga. Am Freitag empfangen die Kirchheimer zu Hause um 19 Uhr die TTF Dannstadt-Schauernheim. Dieser Gegner ist ein direkter Konkurrent im Kampf um den Ligaverbleib.

Die TSG Grünstadt, die bislang noch keinen Punkt in der aktuellen Runde hat, trifft zu Hause um 20.15 Uhr auf den TTC Albisheim. In der Bezirksklasse Nord gewann der TuS Ramsen das Derby auswärts beim SV Kirchheim II mit 9:3. Bernd Schwitzgebel gewann zwei Einzel für die Keiler, die in der Tabelle mit 7:7 Punkten nun Vierter sind.

Der TuS Eisenberg verlor beim TV Colgenstein-Heidesheim II mit 0:9. Am Freitag treffen die Sandhasen in der heimischen Jahnhalle um 20.30 Uhr auf den SV Kirchheim II.