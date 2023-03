Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Damit die Kinder das Leben im Wasser hautnah beobachten können, ist der Teich an der Grundschule in Ordnung gebracht worden. Vieles wurde entfernt, aber auch gerettet.

Auf dem Gelände der gemeindeeigenen Grundschule in Obrigheim haben Freiwillige am Samstagvormittag den Teich wieder in Ordnung gebracht. Der in den 80er Jahren angelegte kleine See war seit rund sieben Jahren