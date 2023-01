Mit dem Schrecken davon gekommen: Am Samstag baute ein 21-Jähriger Mann gegen 1 Uhr auf der K27 einen Unfall, als er am Steuer einschlief. Der junge Mann war laut Polizei von Bockenheim aus Richtung Obrigheim unterwegs. Auf gerader Strecke kam der Mann aufgrund Übermüdung nach rechts von der Straße ab und landete mit seinem Pkw Ford im Straßengraben. Neben dem Pkw Ford wurde noch ein Leitpfosten am Fahrbahnrand beschädigt. Der Fahrzeugführer aus Obrigheim wurde nicht verletzt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren hinsichtlich der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde zunächst einbehalten.