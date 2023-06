Dieses Wochenende ist es wieder so weit: Am Sonntag, 11. Juni, (und am 25. Juni noch mal) öffnen sich in ganz Rheinland-Pfalz die Törchen zu Privatgärten, die sonst nur über Zäune und durch Hecken bestaunt werden können. Zwei Adressen im Leiningerland sind bei der Aktion des Verbands der Gartenbauvereine dabei.

Den „Tag der offenen Gartentür“ gibt es schon seit geraumer Zeit und er wird nicht nur in Rheinland-Pfalz und dem Saarland, sondern auch in vielen anderen Bundesländern veranstaltet. Möglich ist das aber nur, weil Privatpersonen mit besonders schönen und nachhaltigen Gärten bereit sind, ihre Türen und Tore für Besucher zu öffnen. Der Gedanke ist, dass diese grünen Oasen als Inspiration für andere Gärten dienen, Menschen darüber ins Gespräch kommen und allgemein die Wertschätzung für Gartenkultur gefördert wird.

In der Verbandsgemeinde Leiningerland sind dieses Jahr zwei alte Hasen an Bord. In lädt Nicole Kief in der Hauptstraße 28 zur Besichtigung ihres naturnaher Gartens mit Hochbeeten, Teich, Hasen, Hühnern und einem Lehmbackofen, der auch in betrieb genommen wird, ein. Marion Böhnert aus Wattenheim, Heidebuckel 26, ist dieses Jahr nur am 25. Juni mit von der Partie. Ihr Wald- und Naturgarten verfügt unter anderem über Terrassen mit Teichen, Insektenweiden sowie einen Kräuter- und Leckereienstand. Die Gärten sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet.