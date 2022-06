Endlich wollen sie zeigen, was sie bei der Wattenheimer Tanzpädagogin Birgit Hemmer schon gelernt haben: Rund 30 Kinder, die seit September in einem Teil des Eisenberger Blumenladens Casa Verde Ballettunterricht haben, werden am Samstag, 25. Juni, auf der Bühne des KulturwerCKs stehen. Damit wird eine Vorführung nachgeholt, die eigentlich schon für Dezember in Ramsen geplant war. Ab 14 Uhr sind im Evangelischen Gemeindehaus unter anderem ein „Eichhörnchentanz“ zu einer Klaviersonate von Beethoven zu sehen, ein „Drachentanz“ zur passenden Musik des Japaners Isotaro Sugata und „Ipanema“ zu einer brasilianischen Komposition von Antonio Carlos Jobim. „Ein kleines Erwachsenen-Ballett wird die Studie Amélie präsentieren“, kündigt Hemmer an. Gratis-Karten für das rund einstündige Programm können reserviert werden per E-Mail an hemmerbirgit@me.com.(abf) FOTO: BENNDORF