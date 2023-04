Beim Eisenberger Stadtlauf am Samstag stehen den Sportlern drei Strecken zur Auswahl: über zehn Kilometer, fünf Kilometer sowie über 1000 Meter für Schüler. Das Ziel ist für alle in der Fußgängerzone.

Der 28. Eisenberger Stadtlauf wird am Samstag erstmals wieder nach der Corona-Zwangspause gestartet. Den Läufern stehen eine fünf und eine zehn Kilometer lange Strecke zur Auswahl. Der Ausrichter, der Lauftreff der TSG Eisenberg, rechnet mit 200 Teilnehmern. Ralf Matheis, der mit anderen Sportlern seit Jahren die Fäden für diesen Wettkampf im Hintergrund zieht, ist zuversichtlich. Er geht davon aus, dass die Teilnehmerzahl in Eisenberg nicht so dramatisch einbricht wie bislang bei anderen Laufveranstaltungen in diesem Jahr. Matheis erinnert sich an Wettbewerbe in diesem Jahr, bei denen 30 bis 40 Prozent weniger Sportler gestartet sind als noch vor der Pandemie. So wäre er froh, das gesteckte Ziel von 200 Läufern zu erreichen, betont Matheis. Die Eisenberger Strecke sei beliebt: Auf festem Boden und kaum mit Steigungen habe man beste Voraussetzungen, um seinen Lauf erfolgreich zu absolvieren.

Künnel und Hellmann kommen

Am Start will Tim Künnel von der TSG Eisenberg sein, der bereits einige Volksläufe gewonnen hat. Auch Tanja Hellmann aus Rülzheim, die seit einiger Zeit in der TSG Eisenberg trainiert, will antreten. Sie hatte am Karsamstag den Osterlauf des LC Haßloch gewonnen. Auch die mehrfache Siegerin und Lokalmatadorin Josefa Matheis will starten. Sie war in Haßloch Vierte geworden. Eine Nasenspitze vorher hatte die Eisenberger Läuferin Anna Kirch das Ziel erreicht. Auch sie will am Samstag die zehn Kilometer absolvieren.

Die Strecke ist den sicherheitstechnischen Anforderungen angepasst worden. Aufgrund der Gefahrenabwehrverordnung hätte man beim bisherigen Streckenverlauf deutlich mehr Personal gebraucht, erklärt Matheis. Der Schülerlauf über 1000 Meter sowie der Zehn-Kilometer-Lauf starten an der Jahnhalle. Der Fünf-Kilometer-Lauf beginnt in der Nähe des Ziels in der Staufer Straße. Das Ziel aller Läufe sei in der Fußgängerzone, informieren die Eisenberger.

Auf der Strecke und in der Innenstadt sorgen die vielen Helfer der Eisenberger Feuerwehr mit Absperrbändern und Schildern dafür, dass die Sportler freie Bahn haben.

Information

Wer mitlaufen will, kann sich noch bis einschließlich Freitag online anmelden unter www.br-timing.de

Nachmeldungen sind im Wettkampfbüro in der Jahnhalle am Samstag bis spätestens 30 Minuten vor dem Start möglich.