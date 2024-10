Ein Verletzter und rund 1000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls im Kreisverkehr bei der Polizeiinspektion Grünstadt am Donnerstag gewesen. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr: Nach Angaben der Beamten fuhr ein 47 Jahre alter Autofahrer aus Richtung Obersülzen kommend in den dortigen Kreisverkehr ein. Dabei übersah er einen 32 Jahre alten Motorradfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand, und es kam zu dem Zusammenstoß. In der Folge stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich dabei leicht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall leicht beschädigt.