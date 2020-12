Ein 52-jähriger Peugeot-Fahrer, der von Grünstadt kommend in den Kreisverkehr in Sausenheim einbog, hat am Samstag gegen 10.40 Uhr einen Unfall verursacht. Nach Mitteilung der Polizei übersah der Mann einen 76 Jahre alten Pedelec-Fahrer, welcher sich bereits im Kreisel befand. Bei der anschließenden Kollision stürzte der Radler. Er wurde mit Verdacht auf eine Schulterfraktur in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.