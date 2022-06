Nach Einbrechern hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Hettenleidelheim (Kreis Bad Dürkheim) gefahndet. Die Beamten waren von einer Anwohnerin alarmiert worden, die verdächtige Geräusche gehört hatte. An einem Schreibwarengeschäft entdeckten die Streifen dann Spuren, die verrieten: Jemand hatte versucht, mehrere Türen aufzubrechen. Bis in den Laden war aber offenbar niemand vorgedrungen. Ob etwas gestohlen worden ist, ließ sich auf Anhieb aber trotzdem nicht mit letzter Sicherheit klären. Die Einsatzkräfte haben Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.