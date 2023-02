Der Glasfaserausbau soll auch in Altleiningen Fahrt aufnehmen. Mawacon aus Wattenheim plant noch in diesem Jahr den Anschluss aller Adressen im Dorf und seinem Ortsteil Höningen. Details werden bei einem Informationsabend am Dienstag, 14. Februar, 18.30 Uhr in der TuS-Gaststätte am Sportpark Leiningerland erläutert. abf