450 Lavendel und anders blühende Pflanzen haben Gemeinderatsmitglieder und Helfer der Freien Wähler Ramsen am Samstag am Denkmal gepflanzt. Schon seit einer Weile ist es das Ziel, die Grünanlage am Hang hinter der Bushaltestelle in der Hauptstraße auf Vordermann zu bringen. „Wir haben die Pflanzen in Eisenberg bei einem Fachunternehmen erworben und dafür rund 1200 Euro aufgewendet“, berichtete Ortsbürgermeister Arnold Ruster über die Pflanzaktion. Rund 15 Helfer packten am Samstagvormittag mit an. Mit Schnüren wurden gerade Linien im Hang gezogen, an denen entlang die jungen Pflanzen ins Erdreich eingesetzt wurden. „Wir wollen erreichen, dass hier nächstes Jahr alles schön bunt ist und auch Insekten Nahrung finden. Die Montage von zwei Insektenhotels soll das Projekt im Frühjahr abrunden.