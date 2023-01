Landestitel im Weitsprung und Hürdenlauf sicherte sich der Freinsheimer Alvar Matsuura von der Startgemeinschaft Grünstadt/Freinsheim. Einen zweiten Platz belegte bei den Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften in Ludwigshafen Sarah Jalloh aus Grünstadt im Weitsprung.

Die Weitsprünge waren die Glanzpunkte bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Ludwigshafen aus der Sicht der Startgemeinschaft Grünstadt/Freinsheim. Sowohl der Freinsheimer Alvar Matsuura als auch die Grünstadterin Sarah Jalloh flogen im letzten Versuch auf eine neue Bestweite.

Während Matsuura mit diesem Sprung auf 5,75 Meter noch den Sieg in der Altersklasse U16 errang, fehlte Jalloh bei ihren 5,39 Meter ein Zentimeter zum Sieg in der Altersklasse U20. Beide lagen fünf Durchgänge lang auf Platz zwei.

Schon vorher verbuchte der Freinsheimer Alvar Matsuura über 60-Meter-Hürden seinen ersten Tagessieg. Mit 9,03 Sekunden war er der Schnellste aus drei Zeitläufen und hätte wohl die neun Sekunden noch unterboten, wenn er nicht durch den Sturz eines Mainzer Sprinters an der dritten Hürde kurz den Lauf-Rhythmus verloren hätte. Mit der Kugel verbesserte er sich auf 12,30 Meter, was in der Endabrechnung den zweiten Platz bedeutete.

Josi Schott (U16) steigerte sich über 60-Meter-Hürden auf 10,46 Sekunden und belegte einen Mittelfeldplatz bei fast 30 Hürdensprinterinnen. Merle Brammert-Schröder (U20) erreichte zweimal den Endkampf, wurde Siebte beim Kugelstoßen und mit guten 4,79 Meter Sechste beim Weitsprung.

Jalloh und Merle Brammert-Schröder brachten durch überragende Läufe die 4x200 Meter-Staffel der Startgemeinschaft auf Platz zwei, den Jule Rehg mit großem Einsatz verteidigte. Beim letzten Wechsel fanden Josi Schott und Jule Rehg, beide noch wechselunerfahren, eine unübersichtliche Situation vor: vier Läuferinnen dicht neben- und hintereinander auf der gleichen Bahn, bei diesem Durcheinander verloren die beiden leider das Staffelholz und mussten aufgeben.

Beim 37. Leininger Crosslauf in Grünstadt wurde der Freinsheimer Jan-Hendrik Kühn Bezirksmeister über 2200 Meter. Nathalie Renner gewann die 3300 Meter der W30, Timo Rokitta die 9000 Meter der M50. Über 1300 Meter der M13 belegte Aragon Matsuura Platz zwei vor Paul Kronemayer, Carlo Deuker wurde vor Jonas Langenwalter Fünfter. Sara Jegelta siegte über 1100 Meter (W7).