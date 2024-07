Der Altleininger Bahnhofsplatz verwandelt sich am dritten Juli-Wochenende in eine Vergnügungsmeile mit Autoscooter, Kinderkarussell, Schießbude und Verpflegungsständen. Auf einer Bühne gibt es fünf Tage lang Livemusik. Das Kerwe-Konzept kommt gut an, hat aber noch kleine Schwächen.

Schon der Eröffnungsgottesdienst im Festzelt am Freitagnachmittag stieß auf große Resonanz, wie Pfarrer Julian Kraul sagte. Es seien etwa 75 Besucher gekommen – von einer Sonntagsandacht in der Kirche mit so vielen Leuten kann der Geistliche nur träumen. Kraul hatte das Bergmannsblas-Orchester Hettenleidelheim engagiert. „Und wir haben das neue Geläut eingeweiht“, erzählte er, dass die Sanierung des Glockenstuhls im Gotteshaus kurz vor der Fertigstellung steht. Nach dem Fassbieranstich gab es auf dem gut besuchten Platz Rock ’n’ Roll von Ricky and Friends.

Für Samstag war als Hauptact des Festivals Mo’People angekündigt. Bis zum Abend hin waren alle Bierzeltgarnituren besetzt. Kurz bevor die Band aus vier Profimusikern mit wechselnden Sängern loslegte, kam der dreirädrige Kühlwagen vom Grünstadter Eiscafé-Betreiber Angelo de Zordo vorbei. Das war bei Temperaturen von mehr als 30 Grad eine willkommene Abkühlung.

Kaum geparkt, hatte Fahrer Nshan Koshkaryan alle Hände voll zu tun. „Die meisten wollen etwas Fruchtiges“, sprach er aus Erfahrung. Seit etlichen Jahren macht die Ape an jedem Kerwe-Tag in Altleiningen Station. „Mein Chef hat sogar mal die Kerweredd für den guten Zweck ersteigert“, erinnert sich der junge Mann an 2017.

Eine solche Rede gab es diesmal nicht, auch keinen Umzug am Sonntag. Dafür ein Standkonzert der Modern Sound Bigband Bockenheim. Sehr bedauerlich findet Cocktailstand-Betreiber Armin Meister, dass es keinen Ersatz gibt für den Gaudiwettbewerb am Montag (einst maßen sich verschiedene Gruppen im Tauziehen) und vor allem für das beliebte, 2022 eingestellte Feuerwerk am Dienstag. „Das ist der Anfang vom Ende“, meinte er. Die früheren Höhepunkte der Kerwe haben sich auf den Samstagabend verlagert. Mo’People sorgte vom ersten Ton an für Stimmung. Maria Cammisa, neu im rund zwölfköpfigen Sängerpool des Quartetts, präsentierte authentisch „Price Tag“ von Jessie J. Ihr Kollege Daniel Groe sang „Watermelon Sugar“ (Harry Styles), animierte dabei das Publikum zum Mitmachen und zum Tanzen. Am Schlagzeug feierte Tizian Kern sein Debüt. Der 21-Jährige ersetzte seinen Vater Chris, der ein anderes Engagement an dem Abend hatte.

„Wir sind alle in verschiedenen Projekten tätig“, erläuterte Bassist Jan-Markus Wulff, der vor der Pause ein tolles Solo gespielt hatte, gegenüber der RHEINPFALZ. Die Mitglieder der 2005 gegründeten Band kommen zu den jährlich circa 30 Auftritten aus mehreren Bundesländern zusammen.

„Unsere Setlist passen wir dem jeweiligen Event an“, so Wulff, der weiß, dass die Leute gern mitsingen. Der Diplom-Multimedia-Producer zeigte sich erfreut, bereits zum siebten Mal in Altleiningen zu sein. „Uns gefällt die familiäre Atmosphäre und die Pfälzer Schorle.“ Am Dienstag wird der Ausschank bereits um 16 Uhr öffnen und die Kita „Schatzinsel“ stellt ein besonderes Kinderprogramm auf die Beine.