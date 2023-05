Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen: Die Altleininger Burgspieler werden in diesem Jahr kaum auf ihrer Bühne in der alten Festungsruine stehen. Vielmehr machen sie corona-konform Theater. Mancher Spaziergänger wird sich derzeit über merkwürdige Szenen in Höningen wundern.

„Ihr habt euch wohl verirrt, ihr Herrschaften. Hier seid ihr nicht sicher. Die Räuber sind überall“, sagt Martin Steinmetz und fordert eine imaginäre