Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit geraumer Zeit wundert sich RHEINPFALZ-Leser Ralph Ringel aus Altleiningen, warum es in seinem Heimatort mit dem Breitbandausbau nicht vorwärts geht. Im Umland sei die Deutsche Glasfaser doch sehr aktiv. Er wird sich wohl noch ein wenig gedulden müssen.

Ralph Ringel hat in dieser Zeitung gelesen, dass unter anderem in Kleinkarlbach eine Vereinbarung unterzeichnet werden soll, auf deren Grundlage demnächst Glasfaserkabel direkt in die Häuser gelegt