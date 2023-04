Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Landesligist TuS Altleiningen peilt den Einzug in die nächste Runde des Verbandspokals an. Das Team von Coach Michael Wolter trifft auswärts auf den Ludwigshafener SC. Die Partie steigt am morgigen Sonntag um 15 Uhr.

„Ich nehme jedes Spiel ernst, ob Freundschafts- oder Pokalbegegnung. Ich will auch diese Partie gewinnen“, sagt der Altleininger Coach. Der Ludwigshafener SC geht in der kommenden Runde in