Der neue Aldi-Markt in der Grünstadter Weinstraße wird am Samstag, 12. Februar, eröffnet. Der Markt in der Carl-Zeiss-Straße ist noch bis Donnerstag, 19 Uhr, geöffnet. Danach wird der innenstadtnahe, aber in die Jahre gekommene Standort geschlossen. Der neue Rewe-Markt in der Weinstraße soll Ende März eröffnet werden. Ein Unternehmer aus Hessen hatte die Märkte im Norden der Stadt gebaut und langfristige Mietverträge mit Aldi und Rewe abgeschlossen.