Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit drei Jahrzehnten gibt es inzwischen die Pro Seniore Residenz Rosengarten in Obrigheim. Aktuell wird die Arbeit durch zahlreiche äußere Umstände extrem erschwert.

In den vergangenen Jahren hat sich eine Menge getan in der Pro Seniore Residenz Rosengarten in Obrigheim, die gerade ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert hat. Zu verdanken ist das einem Unglück: