Trotz oder gerade wegen Corona haben die deutschen Gastronomen für 2022 so viele Sterne bekommen wie nie zuvor. In Rheinland-Pfalz sind es 27, darunter 23 mit jeweils einem Stern. Zum 15. Mal in Folge gehört die Alte Pfarrey in Neuleiningen dazu.

„Wir haben uns gefreut. Aber eigentlich hatten wir erwartet, unseren Michelin-Stern zu verteidigen, weil wir an unserem Konzept nichts verändert haben“, sagt Silvio Lange, der Geschäftsführer