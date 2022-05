Eine Laterne auf dem Parkplatz der Alten Lateinschule in Grünstadt wurde von einem Unbekannten umgesenst, meldet die Polizei Grünstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Fahrzeugführer am Freitag beim Rangieren gegen eine auf dem Parkplatz befindliche Straßenlaterne gefahren sein. Diese brach hierdurch aus ihrer Bodenverankerung und fiel um. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugenhinweise werden an die Polizei Grünstadt erbeten.