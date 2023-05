Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag ist Hans Jäger nach langer Krankheit im Alter von 76 Jahren gestorben. Der Sozialdemokrat war von 2002 bis 2009 Bürgermeister der Stadt Grünstadt. Im Mai 2001 hatte der Sonderschullehrer bei der ersten Direktwahl auf Anhieb die absolute Mehrheit erreicht .

Jäger, am 2. Oktober 1943 in Landau geboren und in Grünstadt aufgewachsen, arbeitete bis zu seiner Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister als Sonderschullehrer an der Käthe-Kollwitz-Schule