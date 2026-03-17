Als erster zugezogener Bürgermeister hat er die Geschicke Battenbergs 20 Jahre gelenkt und in dieser Zeit eine Menge bewegt. Nun ist Hans Breuer gestorben.

Die Battenberger haben Hans Breuer einiges zu verdanken, berichtet Jürgen Schraut. Der Winzer war Beigeordneter unter der Ägide des nun verstorbenen Mannes, der von 1979 bis 1999 Ortsbürgermeister war. Breuer habe beispielsweise mit seinem Rat die ehemalige Schule mit Lehrerwohnung zum Dorfgemeinschaftshaus umbauen lassen. Heute ist das Gebäude das Herzstück für Versammlungen und Veranstaltungen im Ort. Ferner sei unter seiner Leitung das Baugebiet Hinterhausen modernisiert und aufgewertet worden. „Es hat eine Kanalisation bekommen und die Straßen wurden verkehrsberuhigt“, erläutert Schraut.

Auch sei unter Hans Breuer eine Lösung zur Schadensbegrenzung eines regelmäßig wiederkehrenden Ereignisses gefunden worden. „Obwohl wir ja auf dem Berg leben, kam es bei Sommergewittern immer wieder zu Überschwemmungen“, so der 89-Jährige. Das Oberflächenwasser schoss aus den höher gelegenen Weinbergen im Westen und Nordwesten in den Ortskern hinunter und sammelte sich in der Dorfmitte an der Hauptstraße, wo heute ein kleiner Parkplatz ist. „Da die Wingerte damals noch keine Grasnaben zwischen den Rebzeilen hatten, wurde dabei auch immer Schlamm mitgerissen.“ Breuer habe dafür gesorgt, dass ein Sandfang im Faulbrunner Weg gebaut wurde. „Das war eine größere Maßnahme, die dem Dorf sehr gedient hat“, sagt Schraut.

Erster zugezogener Bürgermeister

Hans Breuer sei der erste Ortschef gewesen, der nicht aus dem Dorf stammte, berichtet Schraut, der dann dessen Nachfolger wurde. Geboren am 14. Dezember 1935 in Eschweiler bei Aachen, war der promovierte Physiker erst 1973 nach Battenberg gezogen – so wie zunehmend auch andere, die sich ein schönes Eigenheim auf dem „Balkon der Pfalz“ errichteten. Das hat zu Spannungen mit den Ureinwohnern geführt. „Aber Hans Breuer gelang es, die Alt- und Neubürger zusammenzubringen“, erzählt Schraut, der den Verstorbenen als „offenen, verbindenden Mann mit rheinischem Humor“ beschreibt. Er sei auch ein begeisterter Kanufahrer und Camper gewesen.

„Mein Vater war ein sehr umgänglicher Mensch. Auch hat er nie Wert auf seinen Doktor-Titel gelegt, er war für alle nur ,der Hans’“, sagt sein ältester Sohn Robert Breuer. Schon sechs Jahre, nachdem er nach Battenberg gezogen war, übernahm Hans Breuer kommunalpolitische Verantwortung als Bürgermeister. Insgesamt saß er 30 Jahre im Gemeinderat, davon auch zehn Jahre als Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss. Außerdem arbeitete er von 1984 bis 1989 im Verbandsgemeinderat Grünstadt-Land mit. Sein Vater, der die letzten Jahre Witwer war, sei bis kurz vor seinem Tod am 13. Februar kaum krank gewesen, sagt Robert Breuer, der noch einen jüngeren Bruder und eine Schwester hat. Hans Breuer, der vor wenigen Tagen seine letzte Ruhe in einem Urnengrab fand, hinterlässt darüber hinaus fünf Enkel.