Die Wahlbeteiligung war wie schon vor fünf Jahren eine der schwächeren in der VG Leiningerland: In Carlsberg warfen nur 65,8 Prozent der Stimmberechtigten ihren Zettel für das Gemeinderatsvotum in die Wahlurne. Die CDU ging als deutlicher Sieger aus dem Votum, verpasste allerdings knapp die absolute Mehrheit.

Die Christdemokraten, für die Patrick Schmitt das Bürgermeisteramt holte, vereinten 48,7 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich. Das ergibt ein Plus von 5,4 Prozentpunkten im Vergleich zu 2019. Die CDU gewann damit einen Sitz hinzu. Die SPD verteidigte mit 30,5 Prozent den zweiten Platz, verlor allerdings 6,4 Prozentpunkte im Vergleich zu den Wahlen von vor fünf Jahren. Somit haben die Sozialdemokraten in Carlsberg nur noch sechs statt wie bisher sieben Sitze.

Die FWG konnte sich nur leicht gegenüber 2019 verbessern. Nach 19,8 Prozent Stimmanteilen beim Wahlgang vor fünf Jahren wurden es diesmal 20,8. Damit bleibt es für vier Sitze für die Freien Wähler im Ortsgemeinderat. Der künftige Bürgermeister Schmitt bekam mit 1757 Stimmen die meisten Voten von den Bürgern. Der scheidende Bürgermeister Werner Majunke (CDU/1394) landete auf Rang zwei und kann somit weiter im Carlsberger Rat mitarbeiten.

Die Gewählten

CDU (10): Patrick Schmitt, Werner Majunke, Tino Dörner, Marcus Noll, Kai Färcher, Anna Majunke, Winfried Zaremba, Simone Dörner, Nicolai Heitmann, Susanne Bordasch, Marco Noll (nachrückend).

SPD (6): Stefan Schenk, Dunja Brügging, Valentin Hoffmann, Sven Rinner, Peter Dück, Thorsten Schneider.

FWG: Gerd Schmitt, Marius Thoma, Katrin Kranhold, Günther Böckmann.