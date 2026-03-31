Beim Amtswechsel in Grünstadt verzichteten beide Bürgermeister auf Geschenke und baten um Spenden. Nun konnten sich zwei Einrichtungen über die großzügige Geste freuen.

Sowohl Altbürgermeister Klaus Wagner (CDU) als auch sein Nachfolger, Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU), baten beim offiziellen Amtswechsel am 18. Dezember letzten Jahres darum, auf persönliche Geschenke zu verzichten und stattdessen das Geld zugunsten der Stiftung Grünstadt sowie der Musikschule Leiningerland zu spenden.

Spendenscheck bei Feierstunde übergeben

Insgesamt seien 3500 Euro zusammengekommen, wie die Stadtverwaltung nun mitteilt. Bei einer kleinen Feierstunde der Stiftung Grünstadt sowie der Musikschule Leiningerland wurde das Geld letzte Woche im Leininger Oberhof an die Empfänger übergeben. Musikschule und Stiftung wurden jeweils mit einem Spendenscheck in Höhe von 1750 Euro bedacht.

Feierstunde im Leininger Oberhof zur Übergabe der Spendenschecks in Höhe von je 1750 Euro. Foto: Stadtverwaltung Grünstadt/OHO

Mit anwesend waren laut Stadtmitteilung der Leiter der Musikschule, Vertreterinnen und Vertreter des Fördervereins der Musikschule sowie der Stiftungsvorstand und dessen Geschäftsführerin.

Scarmato hob bei der Feierstunde die besondere Bedeutung der Stiftung Grünstadt hervor. Durch sie werde den Grünstadter Vereinen und Institutionen ermöglicht, wichtige Projekte in den Bereichen Kultur, Heimatpflege und Sport umzusetzen. Gleichzeitig fördere die Stiftung damit das vielfältige gesellschaftliche Engagement in der Stadt.

Auch der zweite Spendenempfänger wurde hervorgehoben: „Die Musikschule ist für die Stadt Grünstadt sowie für das gesamte Leiningerland von großer Bedeutung“, betonte Klaus Wagner. Auch sei sie immer ein verlässlicher Partner, wenn musikalische Beiträge für städtische Veranstaltungen benötigt würden, so der Altbürgermeister weiter.