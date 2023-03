Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den russischen Angriff auf ihr Heimatland erlebt Anastasiia Kirilenko aus der Ferne. Wie es das Schicksal will, hält sie sich zu diesem Zeitpunkt gerade in Eisenberg auf. Aus beruflichen Gründen. Noch in der Nacht nach der Invasion reist sie an die polnisch-ukrainische Grenze, um ihre Kinder abzuholen.

Den 24. Februar wird Anastasiia Kirilenko (Name aus Sicherheitsgründen von der Redaktion geändert) wohl nie wieder vergessen. Die russische Invasion der Ukraine an diesem Tag, einem Donnerstag,