Auf ein erfolgreiches Wochenende kann die Keglervereinigung Grünstadt blicken: Alle drei Ersten Mannschaften haben Punkte nach Hause gebracht.

Erneut souverän gewonnen hat das Erste Damenteam der KVG, das weiterhin die Tabelle der Zweiten DCU-Bundesliga Nord anführt. Am Sonntag besiegten die Keglerinnen an heimischen Bahnen SKG Bad Soden-Salmünster I mit 2839:2716 Holz. Tagesbeste der Partie war Lea Buch mit hervorragenden 501 Kegeln. Andrea Buch gelang mit 481 Holz eine persönliche Bestleistung.

Mit 3383:3226 Kegeln und 6:2 Punkten haben die KVG-I-Herren in der DKBC-Verbandsliga B 120 Wurf am Samstag auf fremder Anlage den TuS Gerolsheim III besiegt. „Nur zwei unserer Akteure haben ihre Mannschaftspunkte nicht holen können“, bilanziert KVG-Vorsitzender Ralf Buch zufrieden. Sein Sohn Fabian führt die Liste der Top Ten der Woche bei Auswärtsspielen mit 635 Holz an. „Mit diesem erneuten Sieg bleiben wir bislang verlustpunktfrei. Wir sind auf Kurs.“

734 Holz Vorsprung

Das gelte auch für das dritte Spitzenteam des Vereins, die KVG-I-Herren, die auf Platz eins der DCU-Landesliga I stehen. Die Grünstadter hatten am Samstag die Sportler von Post SG Kaiserslautern zu Gast. Dabei konnten sie ihren Heimvorteil sehr gut nutzen und einen Vorsprung von satten 734 Holz erspielen. Am Ende stand es 5412:4678 Holz. Die Tagesbestleistung erbrachte Tony Brand mit 975 Kegeln. Die Zweite Herrenmannschaft, Schlusslicht der Landesliga I, hatte spielfrei.

Eine Niederlage hat die KVG III am Wochenende einstecken müssen. Das Team, Fünfter der Gemischten Klasse Ost, verlor auswärts mit 1656:1698 gegen die SG KSG Mainz/GN Essenheim II.