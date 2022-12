Wenn alles nach Plan läuft, soll die Lärmschutzwand, die die Alla-Hopp-Anlage künftig im Norden und Nordosten umgeben soll, bis Mitte Juni 2023 fertig sein. Die Arbeiten für die 48 Meter lange Wand sind derzeit ausgeschrieben, im Januar sollen die eingegangenen Gebote bewertet werden, im April soll Baubeginn sein. Die Kosten werden auf 400.000 Euro geschätzt. Darüber informierte Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) auf Anfrage. Wenn die Lärmschutzwand steht, kann die Anlage an Sonn- und Feiertagen wieder ohne Einschränkungen genutzt werden. Die Alla-Hopp-Anlage war 2017 ein Geschenk der Dietmar-Hopp-Stiftung an die Stadt. Das Verwaltungsgericht Neustadt hatte jedoch die Baugenehmigung nach der Klage eines Anwohners im Sommer 2020 kassiert. Die Stadt muss dafür sorgen, dass es für die Nachbarschaft – insbesondere an Sonn- und Feiertagen zwischen 13 und 15 Uhr – nicht zu laut wird, damit sie eine neue Baugenehmigung beim Kreis beantragen kann. Die attraktivsten Spielgeräte der Anlage, die nahe der Wohnbebauung stehen, sind seit Dezember 2020 mit einem Bauzaun abgesperrt. Seit diesem Herbst ist das Areal zudem von einem Doppelstabmattenzaun umgeben, der verhindern soll, dass Kinder während der Ruhezeiten dort spielen. Und eine dritte Sache kommt hinzu, die dem Lärmschutz dienen soll: Der Stadtrat hat beschlossen, ein im Osten an die Alla-Hopp-Anlage angrenzendes Grundstück zu verkaufen, die Ausschreibung laufe noch bis Januar. Es gebe bereits „Signale von Menschen, die Interesse an dem Grundstück haben“, sagte Wagner. Der Käufer muss allerdings so bauen, dass es für die künftigen Bewohner des Hauses keine Lärmbelastungen gebe, es wird von einer „Riegelbebauung als Schallschutz“ gesprochen. Das heißt: Das Gebäude darf entweder zur Hopp-Anlage hin keine zu öffnenden Fenster haben oder die „schutzbedürftigen Räume“ müssten mit vorgelagerten Bauteilen – wie Wintergärten – vor Lärm geschützt werden. Wagner sagte: „Das Gebäude muss sich selbst und den Rest des Baugebiets vor Lärm schützen.“ Grundsätzlich sei der Stadt daran gelegen, dass „so schnell wie möglich“ gebaut wird.