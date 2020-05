Auch auf der Alla-Hopp-Anlage in Grünstadt darf wieder gespielt werden. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstagmittag mitgeteilt. Während andere Spielplätze in der Stadt bereits seit Anfang Mai wieder öffnen durften, blieb die Spiel-, Sport- und Freizeitanlage bisher gesperrt: Die Verwaltung hatte befürchtet, dass die Öffnung des über die Grenzen der Stadt hinaus beliebten Geländes auch Besucher aus der Umgebung anlocken könnte. Das erschien ihr wegen der Corona-Pandemie zu gefährlich. Der nördlich des von-Skell-Platz gelegene Teil mit den zahlreichen Spielgeräten öffnet im Laufe des Mittwochvormittags. Sobald die Pflegearbeiten beendet sind, steht auch der südliche Teil mit Sportgeräten und Skaterplatz wieder zur Verfügung, so die Stadt. Das werde im Laufe der Woche der Fall sein. Bei der Benutzung der Spiel-, Freizeit- und Sportgeräte seien die Vorschriften der Corona-Bekämpfungsverordnung zu beachten: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist danach nur alleine, im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands sowie alleine oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands mit einer oder mehreren Personen eines weiteren Hausstands zulässig (Kontaktbeschränkung). Zu anderen Personen ist in der Öffentlichkeit, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.