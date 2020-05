Die Alla-Hopp-Anlage bleibt nach Angaben der Stadtverwaltung bis auf weiteres geschlossen. Dies gilt sowohl für den südlichen Teil mit Fitnessgeräten und Outdoorparcour als auch für die Kinderspielgeräte im nördlichen Teil der Anlage. Als Grund dafür führt die Verwaltung die sechste Corona-Bekämpfungsverordnung an, nach der weiter ein Kontaktverbot im öffentlichen Raum besteht. „Auch wenn Spielplätze wieder geöffnet werden können, bleibt die gesamte Anlage zurzeit noch geschlossen“, heißt es in einer öffentlichen Erklärung. Es wird befürchtet, dass die Öffnung des über die Grenzen der Stadt hinaus beliebten Spiel- und Freizeitgeländes Besucher aus der Umgebung anlocken könnte. Die derzeitige Schließung werde genutzt, um Reparaturen an Geräten und Nachpflanzungen vorzunehmen. Möglicherweise wird die Anlage zum Mittwoch, 27. Mai, geöffnet, wenn auch andere Einrichtungen wie Freibäder wieder in Betrieb gehen dürfen. Eine Entscheidung über die Öffnung wird die Verwaltung voraussichtlich zu Beginn der 22. Kalenderwoche treffen und auch auf der Internetseite der Stadt Grünstadt unter www.gruenstadt.de veröffentlichen.