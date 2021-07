Wie die Polizei mitteilte, haben mehrere Anwohner Sonntagnacht gegen 0.45 Uhr einen randalierenden Mann in der Lateinschulgasse in Grünstadt gemeldet. Dieser habe unter anderem Mülltonnen umgeworfen, einen Pkw beschädigt und die Glastür eines Anwesens in der Straße eingetreten. Als die Beamten eintrafen, saß der 32-Jährige mit freiem Oberkörper und sichtlich betrunken in der Wohnung eines Anwohners. Er zeigte sich sofort aggressiv gegenüber den Polizisten, weshalb der Störer gefesselt werden musste. In der Folge beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten aus Grünstadt und Kirchheimbolanden massiv. Der Mann wurde unter heftiger Gegenwehr in Polizeigewahrsam genommen, um zu verhindern, dass er weitere strafbare Handlungen begeht. Ein Alkoholtest ergab eine Konzentration im Blut von mehr als 2,3 Promille. Außerdem bestand der Verdacht auf Einwirkung von Betäubungsmitteln. Aufgrund des Einsatzes konnten verschiedene Meldungen über Ruhestörung im Dienstbezirk nicht angefahren werden, teilt die Polizeiinspektion .