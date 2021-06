Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt sind in der Nacht auf Donnerstag um 0.30 Uhr in der Kirchheimer Straße auf einen auffälligen Audi aufmerksam geworden, der beim Erblicken der Streife zügig wegfahren wollte. Als der Flüchtige entgegen einer Einbahnstraße fuhr, wurde er sofort gestoppt. Bei der Kontrolle kam den Polizisten sogleich eine Alkoholfahne entgegen. Im Pkw befanden sich zwei weitere Personen, ebenfalls deutlich alkoholisiert. Der 48-jährige Fahrer war ausgesprochen unkooperativ, wollte den Beamten seine Fahrzeugpapiere nicht aushändigen und nicht aus dem Auto steigen. Die beiden Mitfahrer wollten sich dann in die Kontrolle einmischen. Sie erhielten einen Platzverweis, dem sie nur zögerlich nachkamen. Dem Audi-Fahrer wurde letztlich eine Blutprobe entnommen – ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Wert von über 1,3 Promille ergeben.