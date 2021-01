Einen Schaden von circa 17.300 Euro hat ein betrunkener Autofahrer am Mittwoch gegen 22 Uhr in Ebertsheim verursacht. Laut Polizei war der 25-Jährige aus dem Donnersbergkreis im Ostring unterwegs und prallte dabei gegen einen etwa 200 Kilogramm schweren Sandsteinfindling, der auf einer Verkehrsinsel lag. Der Stein wurde dabei um mehrere Meter verschoben. Der Mann stieß außerdem mit seinem Auto gegen ein geparktes Fahrzeug. Als Ursache für den Verkehrsunfall nimmt die Polizei „überhöhte Geschwindigkeit aufgrund alkoholbedingter Enthemmung“ an. Der 25-Jährige flüchtete mit seinem beschädigten Wagen, konnte jedoch schnell ermittelt werden, weil das abgerissene Kennzeichen an der Unfallstelle verblieben war. Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Mann „nicht unerheblich alkoholisiert“ war, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Auf seinen Führerschein muss er in nächster Zeit verzichten.