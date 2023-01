In der Leininger Straße in Ebertsheim ist der Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag um 16.55 Uhr ein Autofahrer aufgefallen, der nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Der gerichtsverwertbare Wert zeigte 0,62 Promille an. Gegen den 61-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle informiert.