Die blühenden Pflanzen bei Quirnheim und Biedesheim begeistern Spaziergänger und Fotografen. Wie Schaulustige zu den Feldern finden und was sie beachten müssen.

Zwischen grünen Feldern und sanften Hügeln leuchtet plötzlich ein lila Meer: Wer derzeit rund um Quirnheim oder Biedesheim unterwegs ist, erlebt einen ungewöhnlichen Anblick. Die Schlafmohnfelder von Matthias Baade ziehen Spaziergänger, Fotografen und neugierige Ausflügler magisch an. Auf elf Hektar baut der Lautersheimer Landwirt und Diplom-Agraringenieur die auffälligen Pflanzen an. Für ihn sind sie weit mehr als nur ein schöner Farbklecks in der Landschaft. „Es ist auch eine Chance, die Landwirtschaft am Leben zu halten“, sagt er. Gemeinsam mit zwei Mitarbeitern bewirtschaftet er rund 550 Hektar Ackerfläche. Neben Getreide wie Weizen, Gerste und Roggen wachsen dort auch Zuckerrüben, Senf und Erbsen. Ein Teil der Getreideernte dient sogar der Saatgutgewinnung.

Breit aufgestellt

Dass Landwirtschaft heute flexibel sein muss, davon ist Baade überzeugt. Mit Ehefrau Sarah sowie den Kindern Mara und Emil denkt er längst an die Zukunft des Familienbetriebs. Unterschiedliche Kulturen anzubauen sei wichtig, um wirtschaftliche Schwankungen auszugleichen. Denn die Preise hängen stark vom Weltmarkt ab. Läuft ein Produkt schlechter, können andere Ernten Verluste abfedern. Entscheidend sei dabei, dass vorhandene Maschinen möglichst vielseitig eingesetzt werden können.

Die Idee mit dem Schlafmohn entstand schon vor einigen Jahren. Damals zeichnete sich ab, dass die Zuckerpreise sinken und die Rübenproduktion unter Druck geraten würde. Heute bestätigt sich diese Entwicklung: Die Abnehmer haben ihre Mengen deutlich reduziert. Also begann Baade nach Alternativen zu suchen – robust, wirtschaftlich und möglichst widerstandsfähig gegen Wetterextreme. Seine Wahl fiel auf Schlafmohn. Ganz einfach war der Einstieg allerdings nicht. Für den Anbau benötigt man in Deutschland die Genehmigung der Bundesopiumstelle. Außerdem dürfen nur morphinarme Sorten angebaut werden.

Etwas kleiner als im Vorjahr

Auch das Wetter machte Probleme: Frühere Frühjahrsaussaaten litten unter Trockenheit. Inzwischen wird bereits im September gesät – mit deutlich besseren Ergebnissen. Trotzdem zeigt sich die Natur auch in diesem Jahr launisch. Die Pflanzen bleiben etwas kleiner als im Vorjahr. Der Grund: zu wenig Regen im Winter und Frühjahr. Auch die Böden unterscheiden sich stark. Während zwischen Biedesheim und Kindenheim eher kalkhaltige, steinige Erde vorherrscht, wachsen die Pflanzen bei Quirnheim auf deutlich humusreicherem Boden.

Locken Fotografen an: das Schlafmohnfelder bei Quirnheim und Biedesheim. Foto: Helmut Dell Auch aus nächster Nähe bezaubernd: blühender Schlafmohn. Foto: Helmut Dell Fotograf im siebten Himmel. Wer braucht hier noch Filter? Foto: Helmut Dell Das Blütenmeer wirkt fast surreal. Foto: Helmut Dell Pärchenfotos gelingen hier ganz reibungslos. Foto: Helmut Dell Seinen Namen hat der Schlafmohn seit der Antike. Die Römer nutzten seinen Saft als Schlafmittel für ihre Kinder. Aus heutiger Sicht setzten sie ihren Nachwuchs also unter Drogen. Foto: Helmut Dell In Deutschland braucht man für den Anbau eine Genehmigung der Bundesopiumstelle.. Foto: Helmut Dell Weder Lila noch Rosa – eigentlich bräuchte es für die Farbe des Schlafmohns einen eigenen Begriff. Foto: Helmut Dell Farbklecks in der Landschaft. Foto: Helmut Dell Kaiserwetter! Foto: Helmut Dell Gefährliche Schönheiten. Foto: Helmut Dell Foto 1 von 11

Die lila Blüten locken inzwischen Scharen von Hobbyfotografen an. In den vergangenen Wochen entstanden dort unzählige Handyfotos, aber auch professionelle Aufnahmen, die später in sozialen Netzwerken auftauchten. Für viele ist das Blütenmeer ein echtes Naturspektakel. Baade freut sich grundsätzlich über Besucher – solange die Felder respektiert werden. Denn immer wieder verschwinden Pflanzen. Dabei warnt der Landwirt ausdrücklich davor: Wer Schlafmohn unerlaubt mitnimmt, begeht nicht nur Diebstahl, sondern verstößt auch gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem halten sich die empfindlichen Blüten nach dem Pflücken nur wenige Stunden.

Brötchen, Öl und Trockensträuße

Genutzt wird der Mohn später vor allem für Lebensmittel – etwa in Backwaren oder als hochwertiges Mohnöl. Dieses verkauft Baade auch direkt auf seinem Hof, ebenso wie Eier seiner „Happy Hennen“. Selbst die Floristik entdeckt inzwischen den Schlafmohn für sich. Die dekorativen Samenkapseln sind gefragt für Trockensträuße und hochwertige Gestecke. Dafür hat Baade extra einen alten Mähbinder aus der Türkei importiert, der besonders schonend arbeitet. Sogar ein Imker ist inzwischen auf die Felder aufmerksam geworden und hat Bienenstöcke in der Nähe aufgestellt. Ob daraus später ein besonderer Mohnhonig entsteht?

Wer die Blüten noch erleben möchte, sollte sich allerdings beeilen. Die ersten Blätter fallen bereits ab, und die kurze Blütezeit neigt sich dem Ende zu. Die Felder liegen oberhalb von Biedesheim an der L450 Richtung Kindenheim sowie am Ortsrand von Quirnheim. Besucher werden gebeten, die Wirtschaftswege freizuhalten und ihre Fahrzeuge vorher abzustellen. Ein Spaziergang lohnt sich allemal – denn mitten zwischen grünen Äckern sorgt das lila Blütenmeer momentan für einen der schönsten Farbtupfer der Pfalz.