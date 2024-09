„Marco und das Feuer“ heißt das Theaterstück, das die Wattenheimer Grundschüler jetzt bei einem Aktionstag gesehen haben. Und auch die Wehr hat mitgemacht. So sollten die Kinder alles lernen, was man auch in ihrem Alter schon über Brandschutz wissen muss.

Gerade noch haben sie gelacht, jetzt wird es gefährlich: Marco und Philipp entzünden ein Streichholz. Die Augen der Wattenheimer Grundschüler