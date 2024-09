Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar, der alle zwei Jahre stattfindet, geht in die neunte Runde: Am Samstag, 28. September, heißt es auch im Leiningerland: #wirschaffenwas. Es stehen wieder Herzensangelegenheiten von Vereinen, Firmen, Schulen, Kitas und weiteren Einrichtungen im Mittelpunkt – in Grünstadt werden beispielsweise vom Kiwanis Club gemeinnützige Projekte in den Kitas St. Peter und Pusteblume organisiert, und an der Alla-Hopp-Anlage ruft der CDU Ortsverband zum freiwilligen Einsatz. Wer beim Freiwilligentag mitmachen will, kann auf der Webseite www.wir-schaffen-was.de nach Aktionen in seinem Ort suchen oder auch selbst ein Projekt anmelden. Voraussetzung: Es muss einen gemeinnützigen Hintergrund haben, am 28. September von etwa 9 bis 16 Uhr durchführbar sein und von mehreren Helfern gemeinsam umgesetzt werden können. Die Aktion bietet Vereinen und Organisationen auch eine Gelegenheit, ihre Arbeit zu präsentieren und neue Unterstützer zu gewinnen. Die Webseite dient als Anmeldeplattform, auf der Projekte und Initiativen in verschiedenen Kategorien eingetragen werden können. Wer Fragen hat, wendet sich per E-Mail an info@wir-schaffen-was.de oder an die Grünstadter Stadtmanagerin Susanne Kramer unter Telefon 06359 805-219 oder E-Mail susanne.kramer@gruenstadt.de.