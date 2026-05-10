Die 18. Auflage von „Bella Italia“ am Samstag ist auf große Resonanz gestoßen. Das Angebot beim Aktionstag des Wirtschaftsforums (WF) Innenstadt war diesmal größer als sonst.

Neu dabei war Floristin Nadine Cassola aus Hettenleidelheim. Die Inhaberin der „Trendblüte“ betreibt mit dem Salon Haar Couture einen Conceptstore. Unter ihrer Marke „Waldkäfer“ fertigt die Altleiningerin Bettina Steiner beispielsweise Artikel für Abc-Schützen. Auch sie feierte ihr Debüt, kaschierte mit ihrem Tisch einen hässlichen Leerstand.

Ebenfalls eine Premiere war es für Sabrina Scherr aus Neustadt. In ihrer Firma „Rebenlicht“ produziert sie ausgefallene Kerzen: als Tiere, Blumen, sogar Irish Coffee. Sie sei von der WF-Geschäftsführerin Hannah Schumacher angeschrieben worden, erzählte Scherr, und lobte: „Hier mitzumachen war total unkompliziert.“ Die Bar The Butch war für ihr Debüt in der Fußgängerzone aus dem Gewölbekeller unterm Bistro aufgetaucht. Beim Möbelhaus Huthmacher präsentierte sich der Caterer M&M Events aus der Lämmergasse.

Gesundheits-Ecke beim Alten Rathaus

Zum ersten, aber nicht zum letzten Mal aufgebaut war die Gesundheitsmeile, initiiert von Joyce El Hokayem. „Die Idee hatte ich schon länger, aber erst der neue Bürgermeister war offen dafür“, sagte die Biowissenschaftlerin. Musiktherapeutin Jana Barnert aus Höningen lockte mit ihrem klaren Gesang die Menschen in die Gesundheits-Ecke vorm Alten Rathaus. Unter anderem stellten sich Osteopathen vor, Nico Schmoldt aus Ebertsheim massierte Besucher gratis. Die Gynäkologin Petra Ottmann lud vor Ort zu energetischen Darm-Checks ein. Es wurde für Organspendeausweise geworben und die fünfjährige Luisa probierte ein Spiel für Lernförderung am Stand von Stefanie Krüger aus.

Aktionstag „Bella Italia“ des Wirtschaftsforums Innenstadt: Die Bar The Butch schenkt erstmals in der Fußgängerzone aus. Foto: Anja Benndorf Aktionstag „Bella Italia“ des Wirtschaftsforums Innenstadt: Ein Pärchen nutzt die erstmals eingerichtete Foto-Ecke vor den italienischen Nationalfarben. Foto: Anja Benndorf Aktionstag „Bella Italia“ des Wirtschaftsforums Innenstadt: Sabrina Scherr von „Rebenlicht“ bietet ihre besonderen Kerzen an. Foto: Anja Benndorf Aktionstag „Bella Italia“ des Wirtschaftsforums Innenstadt: Durch den Stand von Nicola Avantaggiato füllt sich auch der Schillerplatz. Foto: Anja Benndorf Aktionstag „Bella Italia“ des Wirtschaftsforums Innenstadt: Nicola Avantaggiato formt aus selbstgemachtem Nudelteig Pasta-Rosen. Foto: Anja Benndorf Aktionstag „Bella Italia“ des Wirtschaftsforums Innenstadt: Osteopath Nico Schmoldt massiert auf der ersten Gesundheitsmeile gratis. Foto: Anja Benndorf Aktionstag „Bella Italia“ des Wirtschaftsforums Innenstadt: Am Stand von Konzentrations- und Lernförder-Trainerin Stefanie Krüger auf der ersten Gesundheitsmeile probiert Luisa ein Spiel aus. Foto: Anja Benndorf Aktionstag „Bella Italia“ des Wirtschaftsforums Innenstadt: Biowissenschaftlerin Joyce El Hokayem hatte die Idee zu der ersten Gesundheitsmeile. Foto: Anja Benndorf Aktionstag „Bella Italia“ des Wirtschaftsforums Innenstadt: Musiktherapeutin Jana Barnert lenkt mit ihrer klaren Stimme die Aufmerksamkeit auf die erste Gesundheitsmeile. Foto: Anja Benndorf Aktionstag „Bella Italia“ des Wirtschaftsforums Innenstadt: Bettina Steiner bietet Produkte aus ihrer „Waldkäfer“-Werkstatt an. Foto: Anja Benndorf Aktionstag „Bella Italia“ des Wirtschaftsforums Innenstadt: Die Eckbar hat mit einer zweiten Stuhl-Tisch-Reihe "angebaut". Foto: Anja Benndorf Aktionstag „Bella Italia“ des Wirtschaftsforums Innenstadt: Der Spider-Stammtisch präsentiert Oldtimer italienischer Hersteller. Foto: Anja Benndorf Aktionstag „Bella Italia“ des Wirtschaftsforums Innenstadt: Floristin Nadine Cassola von der „Trendblume“ verkauft schöne Sträuße und Töpfe. Foto: Anja Benndorf Aktionstag „Bella Italia“ des Wirtschaftsforums Innenstadt: der vierjährige Tim „fährt“ auf der winzigen Motograziella vom Motorrad- und Technikmuseum. Foto: Anja Benndorf Aktionstag „Bella Italia“ des Wirtschaftsforums Innenstadt: Rosetta und Salvatore Cunsolo haben an Vitos Stand alle Hände voll zu tun. Foto: Anja Benndorf Aktionstag „Bella Italia“ des Wirtschaftsforums Innenstadt: Sibylle Albrecht vom Naturkostladen „Herrlisch“ bietet Kostproben an. Foto: Anja Benndorf Aktionstag „Bella Italia“ des Wirtschaftsforums Innenstadt: Mitglieder des Vereins A.F.I. aus Frankfurt zeigen ihre Folkloretänze. Foto: Anja Benndorf Foto 1 von 17

Nicola Avantaggiato, Wirt beim Park-Tennisclub und nach langer Zeit wieder dabei, formte aus selbst gemachtem Nudelteig Pasta-Rosen. Insofern hatte der ehemalige TSG-Wirt Vito Cunsolo ernst zu nehmende Konkurrenz bekommen: An beiden Ständen gab es lange Warteschlangen. Weitere bewährte Teilnehmer, einschließlich Folkloretänzer und Oldtimerfans, machten aus „Bella Italia“ ein tolles Erlebnis.