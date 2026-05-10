Grünstadt Aktionstag „Bella Italia“: Welche neuen Angebote diesmal lockten [mit Bildergalerie]
Neu dabei war Floristin Nadine Cassola aus Hettenleidelheim. Die Inhaberin der „Trendblüte“ betreibt mit dem Salon Haar Couture einen Conceptstore. Unter ihrer Marke „Waldkäfer“ fertigt die Altleiningerin Bettina Steiner beispielsweise Artikel für Abc-Schützen. Auch sie feierte ihr Debüt, kaschierte mit ihrem Tisch einen hässlichen Leerstand.
Ebenfalls eine Premiere war es für Sabrina Scherr aus Neustadt. In ihrer Firma „Rebenlicht“ produziert sie ausgefallene Kerzen: als Tiere, Blumen, sogar Irish Coffee. Sie sei von der WF-Geschäftsführerin Hannah Schumacher angeschrieben worden, erzählte Scherr, und lobte: „Hier mitzumachen war total unkompliziert.“ Die Bar The Butch war für ihr Debüt in der Fußgängerzone aus dem Gewölbekeller unterm Bistro aufgetaucht. Beim Möbelhaus Huthmacher präsentierte sich der Caterer M&M Events aus der Lämmergasse.
Gesundheits-Ecke beim Alten Rathaus
Zum ersten, aber nicht zum letzten Mal aufgebaut war die Gesundheitsmeile, initiiert von Joyce El Hokayem. „Die Idee hatte ich schon länger, aber erst der neue Bürgermeister war offen dafür“, sagte die Biowissenschaftlerin. Musiktherapeutin Jana Barnert aus Höningen lockte mit ihrem klaren Gesang die Menschen in die Gesundheits-Ecke vorm Alten Rathaus. Unter anderem stellten sich Osteopathen vor, Nico Schmoldt aus Ebertsheim massierte Besucher gratis. Die Gynäkologin Petra Ottmann lud vor Ort zu energetischen Darm-Checks ein. Es wurde für Organspendeausweise geworben und die fünfjährige Luisa probierte ein Spiel für Lernförderung am Stand von Stefanie Krüger aus.
Foto 1 von 17
Nicola Avantaggiato, Wirt beim Park-Tennisclub und nach langer Zeit wieder dabei, formte aus selbst gemachtem Nudelteig Pasta-Rosen. Insofern hatte der ehemalige TSG-Wirt Vito Cunsolo ernst zu nehmende Konkurrenz bekommen: An beiden Ständen gab es lange Warteschlangen. Weitere bewährte Teilnehmer, einschließlich Folkloretänzer und Oldtimerfans, machten aus „Bella Italia“ ein tolles Erlebnis.