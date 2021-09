Auch in diesem Jahr wird wegen der Pandemie die Veranstaltung „Autofreies Eistal“ , die üblicherweise am 3. Oktober über die Bühne geht, nicht stattfinden. Das hat der Beigeordnete Peter Funck (FWG) in der jüngsten Sitzung des Eisenberger Verbandsgemeinderats mitgeteilt. Die Entscheidung sei in dieser Woche in Absprache mit Vertretern der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland gefallen, so Funck. Der Grund: klar, die Pandemie. Die Hygieneverordnungen seien wegen der Menschenansammlungen an vielen Stellen einfach nicht zu kontrollieren, so die Begründung der Absage. Unser Bild entstand bei der bis dato letzten Veranstaltung im Jahr 2019.