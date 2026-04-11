Das Erste Akkordeon-Orchester Grünstadt hat Jubiläum. Das wird im September gefeiert. Aber auch mit einem Konzert im Frühling. Dabei muss Abschied genommen werden.

Seit 71 Jahren spielt Liesel Weber Akkordeon, das derzeitige Instrument des Jahres. Sie ist eines der ganz frühen Mitglieder des Ersten Akkordeon-Orchesters Grünstadt (1. AOG), das am 30. Mai 1951 als Harmonikafreunde Grünstadt gegründet und 1979 umbenannt wurde. „Unterricht hatte ich in einer Gruppe bei Kurt Raquet“, erinnert sich Weber. Damals war sie 13 Jahre alt. Raquet, der erste Dirigent des Vereins, dem zunächst Hans Garst vorstand, habe sich sehr viel Mühe mit den acht Jugendlichen gegeben, erklärt die Rentnerin. Trotzdem sei sie letztendlich als einzige dabei geblieben.

Ihre Eltern hätten es gern gesehen, dass die Tochter Geige spielt, so wie es der Sohn tat. „Aber für mich war das Instrument nichts“, so Weber. Klavier hätte sie toll gefunden, aber das konnte sich ihre Familie nicht leisten. Über Mietkauf bei einem Ludwigshafener Musikhaus wurde dann ein Akkordeon geliehen (und später erworben), weil die Harmonikafreunde Mitstreiter suchten. „Das beidseitige Spielen, rechts auf Tasten und links auf Knöpfen, war die größte Herausforderung“, so die knapp 85-Jährige, die jahrzehntelang ehrenamtlich bei der TSG Grünstadt tätig war.

Erstes Konzert im November 1953

Bei den ersten Konzerten des jungen Vereins war Liesel Weber noch nicht dabei. Ein Schwarz-Weiß-Foto vom November 1953 zeugt davon, dass sich das Orchester auf der Bühne der einstigen Stadthalle präsentiert hatte.

Zu sehen sind 30 Aktive, vom Kind bis zum älteren Herrn. Aktuell zählt das 1. AOG 39 erwachsene Mitglieder, zuzüglich etwa 20 bis 25 Jugendliche in den Nachwuchs-Formationen: The Orchestra Freaks (ehemals Coole Akkordeon-Zwerge) und Fun-Tastic Harmonists, in die 2025 die etwas jüngeren Tas Teens integriert worden sind.

„Eine Zeit lang hatten wir auch Chromatika-Spieler in unseren Reihen“, schaut Vorsitzender Maurus Schneider auf alte Bilder. Er weiß zu berichten, dass dieses Mundharmonika-Trio an Pfingsten 1958 am Europa-Pokal in Straßburg teilnahm. Nachdem 1965 der Diplom-Harmonikalehrer Josef Diehl den Taktstock übernommen hatte, erklomm das Orchester laut einem Zeitungsbericht zum 50. Jubiläum „viel beachtete künstlerische Höhen“. Die Anzahl der Auftritte sei kontinuierlich gestiegen. Dem 1978 plötzlich verstorbenen Diehl folgten Werner Gahr (bis 1992), Stefan Simon (bis 1999) und Albert Martin als Leiter des 1. AOG. Das 50-jährige Bestehen wurde am 10. Juni 2001 mit acht befreundeten Vereinen in der Asselheimer Turnhalle gefeiert.

Nadeshda Schmidt bringt Änderungen

Zwei Jahre später brach mit Nadeshda Schmidt eine neue Ära an. „Wir waren nie so gut wie unter ihrer Führung“, findet Liesel Weber. Die aus Ostsibirien stammende Musikpädagogin, die zur Jahrtausendwende der Liebe wegen nach Deutschland kam, ist nicht nur Dirigentin verschiedener Ensembles – darunter seit 2003 des 1. AOG. Sie unterrichtet auch Früherziehung, Klavier und Akkordeon an der Musikschule Leiningerland. Orchestererfahrung sammeln ihre „Schifferklavier“-Schüler in den Jugendformationen und im 1. AOG, das inzwischen durch Keyboard, Geige, Pauken und Schlagzeug bereichert wird.

Da ausschließlich Original-Notensätze verwendet werden, die aufgrund der Lizenzrechte pro Komposition mit 120 bis 200 Euro zu Buche schlagen, wurden vor drei Jahren Notenpatenschaften eingeführt. „Das hilft uns enorm“, sagt Schmidt. Etwa ein Drittel der Stücke, die pro Konzert präsentiert werden, seien auf diese Weise finanziert. Großartig sei auch die Unterstützung während der Pandemie gewesen: „Wir erhielten Spenden, um die laufenden Kosten zu decken“, erklärt die 50-Jährige. Das erfreuliche Ergebnis: „Unter Corona haben wir niemanden verloren.“

Auch im Holidaypark gespielt

Maurus Schneider berichtet von zahlreichen Konzerten im Jahreslauf, ob seit 1953 beim Grünstadter Weinwettstreit, seit langem bei der Saumagenkerwe Kallstadt, bei Weinfesten, Weihnachtsfeiern, Neujahrsempfängen und vielem mehr. Der 33-Jährige schaut auf Höhepunkte in der Vereinsgeschichte: „In den 1950ern haben wir an Festumzügen in Nachbarorten mit Akkordeon spielenden Fußgruppen mitgewirkt. 1979 traten wir im Holidaypark Haßloch auf, 1989 nahmen wir an einem Wettbewerb in Reilingen teil. 2023 spielten wir auf der Bundesgartenschau Mannheim.“ Der Diplom-Maschinenbauer hat als Fünfjähriger die ersten Griffe auf dem Aerophon unter Liesel Webers Anleitung unternommen, „und Nadja hat mir gezeigt, dass sich das Akkordeon auch für Rockmusik eignet“.

Die Harmonikafreunde Grünstadt nach dem ersten Konzert in der Stadthalle im November 1953. Repro: Anja Benndorf

Aus Anlass des 75. Jubiläums wird das Programm des Jahreskonzertes im Mai „einen Abriss durch die Jahrzehnte“ bieten, so Schneider. Weber wird noch bei zwei Stücken mitwirken und sich dann verabschieden. „Die fast 85-jährigen Finger sind nicht mehr schnell genug“, begründet sie das. Laut Schneider wird im September dann das Jubiläumskonzert mit Festakt über die Bühne gehen.

Termin

Jahreskonzert am Samstag, 9. Mai, 18.30 Uhr im Weinstraßencenter. Jubiläumskonzert am Samstag, 19. September, Martinskirche.

