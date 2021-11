Während der jüngsten Ratssitzung wurde noch angeregt darüber diskutiert, ob der Altleininger Adventsmarkt in diesem Jahr stattfinden soll oder nicht. Am Freitag hat Ortsbürgermeister Gunther Schneider (WG Dennhardt) jetzt mitgeteilt: „Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen haben wir uns dazu entschieden, den Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr ausfallen zu lassen.“ Nachdem die Landesregierung alle Einschränkungen für die Märkte aufgehoben und somit die Verantwortung an die Ausrichter übertragen habe, „erscheint uns das Risiko einer Massenansteckung zu hoch“, sagt er. Mit einer 2G-Regel und Zugangskontrollen hätte man seines Erachtens noch einigermaßen Sicherheit herstellen können. „Das ist jetzt leider nicht mehr möglich“, so Schneider.abf