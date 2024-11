19 Anbieter haben sich für die Teilnahme am diesjährigen Carlsberger Adventsmarkt angemeldet, der am Wochenende, 30. November und 1. Dezember, stattfindet. Das hat der Beigeordnete Valentin Hoffmann ( SPD) bei der Ratssitzung am Mittwoch mitgeteilt. Allerdings bringt das die Ortsgemeinde in die Bredouille: Während vier Beschicker ihre Ware im Bürgerhaus Hertlingshausen präsentieren wollen, möchten 15 das Budendorf beleben. „Das Problem ist, dass wir nicht genügend Hütten haben“, so Hoffmann über das Dilemma. Also müsse die Ortsgemeinde sich welche leihen. Die Carlsberger selbst hatten jedoch vor einiger Zeit entschieden, ihre Stände keiner anderen Kommune mehr zu überlassen. Nun ist aus Altleiningen signalisiert worden, dass die Ortsgemeinde drei Holzhäuschen vermieten würde – exakt die drei, die das Nachbardorf den Carlsbergern einst abgekauft hatte. „Allerdings“, sagte Hoffmann schmunzelnd, „es wurde eine Bedingung gestellt: Sie verleihen die Hütten nur, wenn sie sich ihrerseits wieder welche von uns mieten können.“ Da mussten die Ratsmitglieder nicht lange überlegen: Sie votierten einstimmig dafür. Hoffmann mit Blick in die Zukunft: „Wir müssen gucken, dass wir im nächsten Jahr selbst wieder mehr Hütten haben.“