Mit einem feierlichen Adventskonzert hat die Kantorei Heiliger Lukas in Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule Donnersbergkreis bei den Besuchern der katholischen Kirche für besinnliche Stimmung gesorgt. Gesang, Violinenspiel und Weihnachtsgeschichten gaben am Vierten Advent einen Vorgeschmack auf das Weihnachtfest.

Wenige Tage noch und es ist so weit – Weihnachten steht vor der Tür. Was könnte da besser passen, als sich mit besinnlichen Klängen aufs Fest einzustimmen? Das Adventskonzert in der katholischen Kirche in Hettenleidelheim machte die Vorfreude an einem verschneiten Winternachmittag quasi perfekt. Die musikalischen Darbietungen der Kantorei und der Musikschule wie auch die Vorträge zu weihnachtlichen Themen fanden großen Anklang bei den Besuchern.

Die Kantorei Heiliger Lukas stimmte die Gäste zunächst mit ihrem Gesang auf das Konzert ein. Zu Gehör kämen unter anderem „Lobt Gott Ihr Christen alle gleich“, „In Dulci Jubilo“ und „Leise, leise in der Nacht“. Bei Letzterem verzichtet der Chor auf die instrumentale Begleitung durch seinen Leiter Christoph Stumpf, der die Sängerinnen und Sänger zuvor am Klavier unterstützt hatte. Die Akustik des Kirchengebäudes war für diese Tonkunst wie gemacht.

Seit den Herbstferien geprobt

Auch die Musikschüler von Geigenlehrerin Alexandra Rudloff präsentierten ihr Können und überzeugten dabei. Der elfjährige Max Fleckenstein spielt seit rund fünf Jahren Geige und freute sich auf den gemeinsamen Auftritt mit Rudolff. Ebenfalls zusammen mit der Lehrerin spielten die Geschwister Selina (12) und Lija Schurawel (14) mehrere Stücke. „Diese Kammermusik passt hervorragend in die Weihnachtszeit“, sagte die Rudolff, die die Stücke gemeinsam mit ihren Schülern ausgewählt hatte.

Bereits seit den Herbstferien sei fleißig geprobt worden, verrieten die drei Musikschüler, die bei dem Konzert am Sonntag unter anderem bekannte Weihnachtslieder vortrugen. Außerdem durfte sich das Publikum freuen über „Allegro“ aus „The Golden Sonata“ und „Pastorale“ freuen.

Anschließend ging es mit Birgit Dall und Ingeborg Hoffmann weiter, mit den Liedern „Let It Snow“ und „The First Noel“ weihnachtliche Vorfreude versprühten. Gesangslehrer und Musikschulleiter Viktor Wendtner unterstützt seine beiden Schülerinnen am Klavier und sorgte für die perfekten Tastentöne.

Beschwingt, aber auch nachdenklich

Ebenfalls beschwingt, aber zugleich auch zum Nachdenken anregend, ging es mit den Liedern „Ne Prise Zimt“ und „Segler aus Papier“ von Pe Werner weiter, die Stefanie Schröder zu Gehör brachte. Hervorragend setzte sie die Stücke gesanglich um und transportiert dabei sehr deutlicher deren Botschaft: Keine materiellen Geschenke, sondern vielmehr ein kleines Papiersegelflugzeug und weitere Präsente, bei denen Kommerz keine Rolle spielt, zeugen vom wahren Sinn des Schenkens.

Vielleicht ein Stück weit selbstreflektierend regten die Vorträge von Maria-Theresia Garst und Gerda Süntzenich zum Nachdenken an. Sie mahnten, das Wichtige an Weihnachten nicht zu vergessen. Außerdem wünschten sie den Besuchern Mut und Hoffnung und gaben ihnen einen Segen für die Weihnachtszeit mit auf den Weg nach Hause.

„Endlich wieder ein Konzert anbieten zu können, darüber freuen wir uns“, sagte Chorsprecherin Maria-Theresia Garst. Leider hätten nicht alle der 25 Sängerinnen und Sänger dabei sein können. Dennoch gelang das Konzert gut und die Besucher hatten Freude an dem abwechslungsreichen Programm.