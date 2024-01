Der Laden sei „aufgrund unvorhergesehener Umstände“ derzeit geschlossen, verkündet derzeit ein Aushang am Grünstadter Action-Markt. Ein Unternehmenssprecher erläutert auf RHEINPFALZ-Nachfrage: „Wir haben einen Wasserschaden in der Filiale zu verzeichnen und die genaue Ursache ist abschließend noch nicht geklärt. Wir versuchen aber, so schnell es die Umstände zulassen, wieder zu öffnen. “