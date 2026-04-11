Eine Baustellenampel bremst an der Autobahnbrücke zwischen Grünstadt und Sausenheim. Wie lange das Hindernis dort stehen soll.

Seit Donnerstag bremsen Baustellenampeln den Verkehr zwischen der Grünstadter Kernstadt und Sausenheim. Sie lassen Autos jeweils nur in einer Fahrtrichtung durch die A6-Unterführung der L453 rollen, denn dort finden gerade Arbeiten statt und deshalb steht nur eine Fahrspur zur Verfügung. Nach Behördenangaben ist diese halbseitige Straßensperrung bis Freitag, 17. April, genehmigt. Die West-Ost-Fahrbahn der A6 ist in diesem Abschnitt vergangenes Jahr mehrere Monate lang saniert worden, dabei sollten eigentlich auch Schäden an den Brücken ausgebessert werden. Von nächstem Juni an will die Betreiber-Gesellschaft des Bundes den nächsten Abschnitt angehen, der etwa vier Kilometer lang sein und sich von der Abfahrt Grünstadt bis ans untere Ende des Laumersheimer Bergs erstrecken wird.