Der achtjährige Timothy Skubski hat einen Gendefekt und ist deshalb stark beeinträchtigt. Mit viel Hilfe haben seine Eltern ihr Grünstadter Haus für ihn umgebaut. Nun bitten sie wieder um Unterstützung. Im Gespräch mit Christoph Hämmelmann erklärt seine Mutter Mirjam: Ihrem Sohn bleibt wohl nicht mehr viel Lebenszeit. In der soll er dorthin kommen können, wo er gern ist.

Frau Skubski, ich glaube, so eine Frage habe ich noch nie jemanden stellen müssen: Sie gehen davon aus, dass Ihr achtjähriger Sohn Timothy nicht mehr lange leben wird?

Er hat von ein paar Monaten ziemlich abgebaut, sich dann wieder etwas berappelt. Aber ja, wir wissen, dass die Zeit mit ihm zu Ende gehen wird. Es können noch zwei, drei Jahre sein, es kann aber auch schneller gehen.

Ist das bei Kindern mit seinem Gendefekt immer so?

Meistens ist es so, dass der Abbau spätestens in der Pubertät einsetzt. Timothy ist jetzt acht, bei ihm hat es schon vor etwa vier Jahren begonnen. Das war recht früh, zumal bei ihm die Epilepsie-Symptome zuletzt nicht so ausgeprägt waren.

Und jetzt geht es Ihnen darum, ihm die letzte Phase seines Lebens möglichst schön zu machen?

Ja. Unsere Wohnetage und der Eingangsbereich sind so umgebaut, dass er mit seinem Rollstuhl durchkommt. Aber wir kommen nicht mit ihm in den Garten auf der Rückseite unseres Hauses. Da ist der Flur zu eng und nach draußen hin sind zu viele Treppenstufen. Also wollen wir einen Durchbruch machen und eine Hochterrasse bauen lassen. Timothy schaut sich draußen gern Seifenblasen und Windspiele an und spielt mit Wasser. Und er liebt es, wenn seine Schwester um ihn herumtollt.

Was kostet das denn?

So um die 35.000 Euro. 10.000 haben wir schon von „Kinder unterm Regenbogen“, für den Rest hoffen wir auf Spender.

... die sich von Ihnen am Sonntag im Schlossgut Lüll in Wachenheim im Zellertal in einer Picknick-Szenerie professionell fotografieren lassen können. Haben Sie denn eine Erwartung, was man da so pro Bild geben sollte?

Profi-Fotografen verlangen für solche Bilder normalerweise schon ganz schön viel Geld, und zwar zu Recht. Ich sag’s mal so: Wenn’s im Schnitt 20 Euro pro Aufnahme gibt, bin ich zufrieden.

Warum gehen Sie dafür nach Wachenheim? Grünstadt hat doch auch schöne Ecken ...

Ich habe vor kurzem schon einmal im Schlossgut Lüll ein Fotoprojekt umsetzen dürfen und bin begeistert vom wunderschönen Garten und den Menschen dort. Beim „Picknick und Art im Park“ wird es zudem Live-Musik auch geben, darauf freue ich mich ganz besonders. Das wird mit Sicherheit ein ganz toller Nachmittag!

Und was machen Sie, wenn’s am Sonntag regnet?

Sollte die Veranstaltung ins Wasser fallen, werde ich in nächster Zukunft irgendwo im Grünen – vielleicht oben am Grünstadter Stadtpark – nochmal eine ähnliche Fotoaktion anbieten, oder ich versuche es beim nächsten Mal, wenn das Schlossgut Lüll den Schlossgarten öffnet.

Könnten einen Teil der Terrassen-Bauarbeiten vielleicht auch handwerklich geschickte Helfer in Eigenleistung erledigen?

Die Terrasse und der Durchbruch selbst sind dafür zu aufwendig. Aber es wird am Ende noch zum Beispiel so Anputzarbeiten geben. Wer uns da helfen kann, ist uns herzlich willkommen.

Ich habe noch eine Frage, die ich noch nie jemanden gestellt habe: Wie gehen Sie und Ihr Mann mit dem Wissen um, dass das eigene Kind bald sterben wird?

Wenn es Timothy gut geht und er fröhlich ist, dann freuen wir uns über die Zeit, die wir mit ihm noch haben. Aber wenn es ihm schlecht geht, dann wünscht man sich manchmal, dass es nicht so ein langes und qualvolles Sterben wäre.

Termin

Profi-Fotoshootings am Sonntag von 13.30 bis 17.30 Uhr im Park des Hofguts Lüll in Wachenheim im Zellertal. Spenden können vor Ort ins Sparschwein gesteckt oder an den Bundesverband Kinderhospiz überwiesen werden: IBAN DE03 4625 0049 0000 0290 33, Kennwort: Timothy Skubski barrierefreie Hochterrasse.