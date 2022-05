Ein Grundschüler ist am Dienstagnachmittag im Westring angefahren worden. Das Kind war laut Polizei gegen 17.15 Uhr zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen auf die Straße getreten. Hierbei wurde es von einem Fahrzeug erfasst. Der Junge kam zu Fall und zog sich eine Schürfwunde am Ellenbogen und ein Hämatom am Kopf zu. Der Achtjährige wurde im Kreiskrankenhaus Grünstadt medizinisch versorgt.