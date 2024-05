Da der aktuelle Ortsbürgermeister von Obrigheim, Stefan Muth (SPD), nicht noch einmal zur Wahl antritt, steht auf jeden Fall ein Wechsel an der Dorfspitze ins Haus. Einer von zwei Kandidaten für seine Nachfolge ist Muths Parteigenosse Achim Mielisch, bisher schon Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich.

Achim Mielisch verfügt über zehn Jahre Erfahrung im Gemeinderat und gestaltet als zweiter Beigeordneter mit den Geschäftsbereichen Schule und Kindergarten auch schon seit rund acht Jahren die Geschicke des Ortes maßgeblich mit. In die SPD eingetreten ist der 57-Jährige ebenfalls vor zehn Jahren, hat mit der Bundes- und Landespolitik jedoch nichts am Hut. „Mir geht es um unseren Ort“, betont er. „Ich brauche ein Umfeld, mit dem ich arbeiten und auf das ich mich verlassen kann.“ Das Parteibuch spiele dabei für ihn eher eine untergeordnete Rolle.

Auf seiner politischen Agenda stehen die Mensa- und Küchenerweiterung in der Kita sowie das Außengelände der Schule. Außerdem will er sich dafür einsetzen, dass Obrigheim einen Verbrauchermarkt erhält, auch wenn dieses Projekt „aktuell in der Schwebe stehe“ Die Kreisverwaltung tue sich schwer damit, es zu genehmigen, da sie findet, dass das Gebäude nicht ins nähere Umfeld passt. Eine Unterschriftenaktion in der Gemeinde soll nun den Willen der Bürger veranschaulichen und den Druck auf Bad Dürkheim erhöhen.

Mielisch würde eine Personenwahl bevorzugen

Mielisch liegt ein harmonisches Zusammenarbeiten im Gemeinderat am Herzen: Man solle sich nicht zerfleischen, auch wenn man gelegentlich unterschiedlicher Meinung ist. Als er vor zehn Jahren das erste Mal im Rat saß, habe ihn der teils harte Umgang miteinander sehr überrascht. „Es hat lange gedauert, bis man die Quertreiber wieder rausgebracht hat“, berichtet der Obrigheimer. Mittlerweile sei der Umgang ein anderer.

„Aus der Kommunalpolitik gehören die Parteien für mich raus“, sagt der 57-Jährige, der eine reine Personenwahl bevorzugen würde. Wenn sich 30 bis 40 Personen ohne Parteienzwang zur Wahl stellten und sich jeder bei einer Informationsveranstaltung im Rosengarten vorstellen lassen würde, wäre die Beteiligung am Ende nach Mielischs Überzeugung größer.

Der Ort soll zusammenwachsen

Der gebürtige Obrigheimer wünscht sich unter anderem eine Zusammenführung der einzelnen Ortsteile. Es gäbe immer noch „zu viele Querelen“ zwischen Mühlheim, Albsheim, Colgenstein und Obrigheim, obwohl die Großgemeinde schon seit 1969 existiert, findet Mielisch. Daran will er arbeiten und die Gemeinschaft im Ort vorantreiben.

Mielischs Lebensgefährtin hat in der Vergangenheit scherzhaft gedroht, ihn zu verlassen, wenn er Bürgermeister werden sollte. Bei der Wahl Anfang Juni kann er sich jedoch auf ihre Rückendeckung verlassen. In der Vereinbarkeit von Beruf und der Tätigkeit als Bürgermeister sieht der Elektromeister keine großen Hürden. Die Selbstständigkeit gebe ihm eine gewisse Flexibilität. Außerdem war er auch schon jahrelang Vorsitzender und Abteilungsleiter des TV Colgenstein. „Ich schare die Leute um mich herum, auf die ich mich verlassen und mit denen ich gut zusammenarbeiten kann“, sagt der 57-Jährige.

Drei Bekenntnisse

1. „Ich lebe gerne in Obrigheim, weil ... es meine Heimat ist und ich die Pfälzer Atmosphäre liebe.“



2. „Ich will Bürgermeister werden, weil ... ich sehe, dass ich trotz der finanziell schwierigen Lage vieles bewegen kann.“



3. „Überhaupt nicht leiden kann ich ... Unehrlichkeit und unkonstruktive Debatten, die hinter dem Rücken stattfinden.“